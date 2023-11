Unieke beelden na reanimatie tijdens PSV-Ajax: 'Stop het spel, stop het spel!'

"Iedereen zegt: Stop het spel! Stop het spel!", krijgt hij te horen. "Ik had in eerste instantie niet in de gaten wat er aan de hand was, maar zag wel het publiek het gebaar maken dat de wedstrijd moest worden gestopt", vertelt de scheidsrechter."Dat is een buitengewoon mooi signaal. Zij onderkenden dat er iets ernstigs aan de hand was."Check de laatste video’s

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Unieke beelden van PSV - Ajax: ‘Stop het spel! Stop het spel!’ESPN heeft beelden gedeeld van de scheidsrechterscommunicatie rond het medische noodgeval tijdens PSV - Ajax. Na een half uur spelen legde scheidsrechter Danny Makkelie het spel stil vanwege een reanimatie op de tribune. Nadat deze succesvol was verlopen, zo'n vijf minuten na het onderbreken van de wedstrijd, konden beide ploegen verder.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Unieke beelden van PSV - Ajax: ‘Stop het spel! Stop het spel!’ESPN heeft beelden gedeeld van de scheidsrechterscommunicatie rond het medische noodgeval tijdens PSV - Ajax. Na een half uur spelen legde scheidsrechter Danny Makkelie het spel stil vanwege een reanimatie op de tribune. Nadat deze succesvol was verlopen, zo'n vijf minuten na het onderbreken van de wedstrijd, konden beide ploegen verder.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Van Basten geschrokken van PSV-Ajax: 'Daar zijn we zo dramatisch slecht in'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NOS: Gereanimeerde man tijdens PSV-Ajax maakt het goed: 'Spannende wedstrijd gemist'De 45-jarige Jason Bal kreeg een epileptische aanval en werd gereanimeerd. Hij baalt dat hij vier van de vijf PSV-goals miste.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Gereanimeerde man tijdens PSV-Ajax had epileptische aanval: 'Clubartsen, bedankt'De 45-jarige Jason Bal kreeg een epileptische aanval en werd gereanimeerd. Hij baalt dat hij vier van de vijf PSV-goals miste.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Gereanimeerde man tijdens PSV-Ajax had epileptische aanval: 'Clubartsen, bedankt'De 45-jarige Jason Bal kreeg een epileptische aanval en werd gereanimeerd. Hij baalt dat hij vier van de vijf PSV-goals miste.

Bron: NOS | Lees verder ⮕