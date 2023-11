Uitvallen Driouech grote domper op zwaarbevochten bekerzege Excelsior

Aan de kant van Den Bosch keerde Joey Roggeveen terug onder de laat. De goalie verloor zijn basisplaats na de zesde wedstrijd van het seizoen, maar mocht het weer voor het eerst sinds 22 september laten zien. Dat ging ten koste van Jakub Ojrzynski. Diens landgenoot Kacper Kostorz stond in de spits. De Pool was dit seizoen al goed voor vijf treffers in de Keuken Kampioen Divisie. Ook bij Excelsior mocht een andere keeper het laten zien: Norbert Alblas. Stijn van Gassel zat daardoor op de bank.

Excelsior bleef de bovenliggende partij en beloonde zichzelf, nadat Baas naast schoot, tien minuten voor rust alsnog. Niet een aanvaller of middenvelder was de gevierde man, maar rechtsback Horemans. Hij vond wat ruimte op de punt van de zestien en besloot het met links te proberen. Dat bleek een uitstekend idee, daar hij verwoestend uithaalde. Roggeveen kon slechts toekijken hoe de bal in de bovenhoek belandde: 0-1.

Het goede gevoel verdween echter al snel. Niet door een tegentreffer, maar door een plotselinge blessure bij Driouech. De smaakmaker van Excelsior ging zonder contact met een tegenstander naar de grond en gaf al snel aan vervangen te moeten worden. Dat gebeurde dan ook: Lazaros Lamprou kwam voor hem het veld in. De Griek zag Den Bosch vlak voor rust heel dicht bij de gelijkmaker komen. Vicario zag zijn vrije trap via de buitenkant van de paal naast gaan.

Lamprou zorgde na de onderbreking voor het eerste gevaar. De Griek ging op avontuur, maar raakte de bal kwijt. Het gevaar was niet direct geweken, maar Roggeveen kon uiteindelijk toch oppikken. Kansen bleven schaars. Zo vloog een afstandsschot van Excelsior net naast het Bossche doel. De thuisploeg kwam beter in de wedstrijd, al moest het nog wel een kopbal van Parrott toestaan. Hij kopte naast.Mimeirhel Benita leverde zomaar in bij Ryan Leijten, die Alblas voor zijn doel zag staan.

