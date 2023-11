Uitslagen en standen zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Het speelweekend zit erop. Check hier de uitslagen van het zondag- en weekendvoetbal. In 1I heeft Alcides de eerste zege binnen. Tegen LSC 1890 werd het met dank aan centrale verdediger Marnix Jager 5-0 voor de Meppelers. Geen winst voor WKE'16. De laagvlieger in de eerste klasse J redde het op bezoek bij GVAV-Rapiditas net niet: 3-2. De mannen van Nico Haak kwamen in Groningen nog terug van 2-0 achter.

SVBO boekte de eerste zege van het seizoen door in eigen huis te winnen van VKW, dat nog steeds wacht op de eerste driepunter. In de 5e klasse D neemt SVBC de koppositie over van GKC. De topper in Gasselte werd beslist door Tim Funke. Benieuwd naar alle uitslagen en standen in het zondag- en weekendvoetbal? Scroll dan naar beneden. Let op! Het laden van het volledige programma kan even duren. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

