Uitgerekend Hermoso schiet Spanje naar zege op Italië in Nations League

Hermoso kwam in de 68e minuut in het veld. Ze kreeg vlak voor het eindsignaal de bal vanuit een rebound voor de voeten en schoot de winnende tegen de touwen. Daarmee dompelde de Spaanse het Stadio Arechi in Salerno in rouw. Zo kan Hermoso wellicht een vervelende periode in haar leven afsluiten.

Ze werd afgelopen zomer ongewild het middelpunt van de belangstelling toen ze na de gewonnen WK-finale pardoes op haar mond gezoend werd door bondsvoorzitter Luis Rubiales. Er volgde een soap van ongekende omvang. Na veel vijven en zessen trad Rubiales enkele weken later af. Hermoso werd deze interlandperiode voor het eerst sinds de omstreden kus opgeroepen voor het Spaanse elftal. Ze drukte dus meteen haar stempel.

