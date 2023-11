Uitblinker Mbappé doet bijna stuntend Brest pijn met 250e Ligue 1-treffer

zondagmiddag heel erg lastig gemaakt, maar dankzij Kylian Mbappé vertrokken de Parijzenaren alsnog met drie punten. De superspits verzorgde vlak voor tijd de winnende treffer: 2-3.Het zeventienjarige supertalent Warren Zaïre-Emery zorgde na zestien minuten spelen voor de weergaloze 0-1. De jonge middenvelder verschalkte Bizot met een hard schot van afstand. Na een klein halfuur stond het al 0-2. Mbappé produceerde een droog schot.

De sterspeler van PSG maakte daarmee zijn 250eEr leek geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers, maar Brest beet daarna behoorlijk vna zich af. Voor rust stond het al 1-2 dankzij Steven Mounié, waarna Jérémy Le Douaron even na de theepauze ook voor de verrassende 2-2 zorgde. Een gelijkspel leek in de maak, maar Mbappé zorgde vanaf elf meter in de absolute slotfase alsnog voor de 2-3. Door de zege bedraagt het gat met koploper OGC Nice nu één punt.

