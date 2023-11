Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen Ajax

In dit liveblog houden we je op de hoogte van de vier eredivisiewedstrijden van vanmiddag:16.45 uur: AZ - NECDe goede start van FC Twente levert een doelpunt op. Ugalde schudt met wat geluk verdediger Hancko af, kapt naar binnen en schiet vervolgens raak in de verre kruising.De eerste minuten zijn voor FC Twente, dat hoog druk zet en de aanval zoekt. Het levert tot nu toe twee kansen op. Een schot van Vlap uit een vrije trap op, Bijlow ziet de bal langs zijn doel gaan.

Feyenoord heeft het lastig en dat is te zien aan de trainer. Slot staat druk te coachen langs de lijn.De eredivisiezondag is begonnen. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan oud-speler Kalle Oranen, die in de jaren zestig en zeventig 251 officiële wedstrijden voor FC Twente speelde, rolt de bal in Enschede.

Kan Feyenoord voor het eerst sinds 2018 winnen op bezoek bij FC Twente? En hoe doet Twente het in hun eerste wedstrijd tegen een ploeg die bij het ingaan van de speelronde bij de eerste acht staat?

Naast een mooi eredivisie-programma staat vanmiddag ook de Manchester Derby op het menu. Om 16.30 uur ontvangt Ten Hag's Manchester United op Old Trafford Manchester Derby. City was decennialang niet meer dan de luidruchtige buurman van United. Maar tegenwoordig is alles anders en heeft het blauwe gedeelte van de stad de regie stevig in handen.

Lees hier hoe Louis Saha (oud-spits van United) en Dennis Tueart (oud-linksbuiten van City) zagen hoe hun oud-clubs de laatste vijftien jaar snel veranderden:De eerste basisplaats van Ramiz Zerrouki bij Feyenoord in de eredivisie sinds de openingswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Op bezoek bij zijn oude club nog wel. Arne Slot kiest dus voor zijn 'Europese-variant', hoe Feyenoord tegen Atlético Madrid en Lazio speelde in de Champions League. headtopics.com

Als Ajax niet wint op bezoek bij PSV en FC Volendam in eigen huis Excelsior verslaat, wippen de Volendammers over Ajax heen.PSV speelt vanmiddag tegen Ajax. Doorgaans een regelrechte topper in de eredivisie, maar dit seizoen is dat een compleet ander verhaal. Het contrast tussen de twee ploegen is groot. De nog foutloze Eindhovense ploeg is koploper, maar het in crisis verkerende Ajax staat op een blamerende zeventiende plaatst.

Vermoedelijke opstelling: Feyenoord met 'Champions League-team' tegen Twente
Voor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen.

