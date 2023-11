Twintigjarige debutant bekerheld AFC: 'Moest tentamen afzeggen'

Met een glimlach van oor tot oor stond de matchwinner zelf ook de sportzender te woord. Het winnende doelpunt heeft voor de 1,99 meter lange spits extra lading. 'In 2020 ben ik naar PEC verkast, vanaf hier. Anderhalf jaar een hele mooie tijd gehad. En toen hier teruggekomen. Vanochtend hoorde ik dat ik m'n eventuele debuut mocht maken.'

'Er ging eigenlijk helemaal niet zoveel door m'n hoofd, want ik had een tentamen vanavond', vervolgt Been. 'Op de hogeschool. Die moest ik even afzeggen. Je verzint het niet, maar het is gebeurd.'

