Twente-directeur roept supporters op geen homofobe liedjes meer te zingen

'Tijdens de wedstrijd zong een deel van de FC Twente-aanhang een lied over homo's. Mensen hebben zich hier terecht aan gestoord en voelden zich gekwetst', schrijft Van der Kraan vrijdag op de website van FC Twente. 'Ik wil onze supporters vragen liedjes waarin over homo's wordt gezongen nooit meer te zingen.' Vanuit het uitvak in Erve Asito klonk in de tweede helft korte tijd: 'Het zijn de homo's uit Almelo.

'Het is verwerpelijk mensen te beledigen en te kwetsen met een lied. Het maakt niet uit hoe het bedoeld is of waar het vandaan komt, het past gewoon niet en voegt werkelijk niets toe. Supporters van FC Twente staan bekend om het repertoire van geweldige liedjes, dit soort teksten hebben we helemaal niet nodig.' In het stadion werd niet ingegrepen, omdat de spreekkoren snel stopten. De regels schrijven voor dat de stadionspeaker bij massale en/of langdurige spreekkoren moet waarschuwen.

