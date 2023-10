Tweetal beboet voor stelen en verbranden regenboogvlag Wageningen

De twee mannen die in april een regenboogvlag van het Wageningse stadhuis stalen en in brand staken, hebben geldboetes opgelegd gekregen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een 23-jarige man uit Rhenen en een 22-jarige man uit Wageningen. Een van de twee stal de vlag van het gemeentehuis. Op camerabeelden is te zien hoe de mannen de vlag vervolgens in een steegje in brand steken. Het gebeurde in de nacht van 15 op 16 april.

Beide mannen hebben de geldboete inmiddels betaald. Hoe hoog de boete was, wil het OM niet zeggen. Een maand later werd in Wageningen opnieuw een regenboogvlag in brand gestoken. Ditmaal ging het om een vlag die bij een kerk wapperde. Vernieling van regenboogvlaggen komt de afgelopen maanden vaker voor in Nederland. Volgens Philip Tijsma van lhbti-belangenorganisatie COC komt dat zeer bedreigend over.

