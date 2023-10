Tweede Kamer stemt in met lagere studierente voor 'pechstudenten'

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zoals verwacht dat de rente op de studieschuld van studenten die onder het leenstelsel vielen, omlaaggaat. In de Tweede Kamer kregen verschillende voorstellen om dat te regelen genoeg steun. Voor sommige studenten gaat de rente op 1 januari omhoog van 0,46 procent naar 2,56 procent. Dat kan duizenden euro's schelen. Zoals verwacht stemde de Kamer in met een plan om de belastingregeling voor expats te versoberen.

Het is overigens niet duidelijk hoeveel de rente voor studenten omlaag zou moeten gaan, en vanaf wanneer dat moet gebeuren. De Kamer nam ook een motie van GroenLinks/PvdA en ChristenUnie aan om de rente op studieleningen van de pechgeneratie voor komend jaar te bevriezen op het niveau van dit jaar. Het geld zou moeten komen uit het voorgenoemde amendement van Omtzigt. Maar Omtzigt vroeg zich in de Kamer af of zijn plannen wel genoeg geld opleveren, en stemde daarom zelf tegen die motie.

