Tweede Kamer steekt stokje voor ov-bezuiniging: 'Stap in de goede richting'

De bezuiniging op gratis openbaar vervoer voor studenten staat op losse schroeven. Een Tweede Kamermeerderheid heeft minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap teruggefloten. Provinciebestuurder Henk Jumelet (CDA) is optimistisch, maar rekent zich nog niet rijk. Bijna alle fracties stemden gisteren in met een voorstel van CDA'er Harmen Krul om het besluit voor de ov-bezuiniging voorlopig uit te stellen.

Dat botst met het voornemen om nu het mes in de uitgaven te zetten, onderstreept de CDA-bestuurder. 'Dat is eigenlijk niet te rijmen. Je zegt extra geld vrij te maken om het ov-kaartje niet duurder te maken, maar aan de andere kant zegt een minister weer te korten op de studentenkaart.' Het ministerie stelt de hoogte van de vergoeding voor studentenvervoer eens in de drie jaar vast op basis van het aantal gereisde kilometers.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Tweede Kamer stemt in met lagere studierente voor 'pechstudenten'De Kamer wil onder meer dat een gunstige belastingregeling voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers wordt versoberd. Dat zou in 2029 zo'n 200 miljoen euro moeten opleveren. Lees verder ⮕

Tweede Kamer stopt voor 'tropenweken' lijsttrekkers, verkiezingsreces van startDe agenda is gesloten, want de politieke partijen gaan campagne voeren voor de verkiezingen over precies 26 dagen. Lees verder ⮕

Provincies smeken Tweede Kamer: hou geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Provincies smeken Tweede Kamer: houd geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Oud-Kamerlid Erik Ziengs (VVD) voorspelt: mogelijk vijf Drenten in Tweede KamerIn totaal maken 35 inwoners van Drenthe kans om de Tweede Kamer in te komen. Het overgrote deel staat - op basis van de laatste peilingen - op een onverkiesbare plek. Lees verder ⮕

Erik Ziengs nieuwe voorzitter ondernemersvereniging ONLZiengs zat namens de VVD tot en met maart 2021 elf jaar in de Tweede Kamer. Lees verder ⮕