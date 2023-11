Twee gewonden bij botsing tussen trekker en auto in Emmer-Compascuum

Op de kruising van het Westerdiep Oostzijde en de Westelijke Doorsnee Noordzijde in Emmer-Compascuum zijn vanmiddag een trekker en een auto op elkaar gebotst. Daarbij zijn beide bestuurders gewond geraakt.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en heeft de weg afgesloten. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

In bloedvorm: Summerville geeft visitekaartje af met twee goals en twee assistsCrysencio Summerville was zaterdagmiddag de grote man voor Leeds United. Dankzij een dubbelslag en twee assists van de aanvaller wervelden The Whites na rust langs Huddersfield Town. Lees verder ⮕

Verweij en Driessen noemen twee namen met toekomst bij Ajax: 'Die gaan het redden'Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn het eens over de toekomst van twee zomeraanwinsten bij Ajax. De journalisten van De Telegraaf denken dat Diant Ramaj en Branco van den Boomen de spelers zijn die in de toekomst nog aan de Amsterdamse club verbonden zullen blijven. Lees verder ⮕

Bekijk het programma en de uitslagen van het World Cup-kwalificatietoernooiIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕

Gevechten in Gaza, maar het lijkt nog niet het verwachte grondoffensief • Internet plat in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Het gaat steeds vaker over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties. Lees verder ⮕