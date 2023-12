Twee gewonden bij botsing in Waalwijk, klopjacht in Breda

In Waalwijk zijn vanmiddag twee mensen gewondgeraakt bij een botsing. En dat moet hard zijn gegaan, als je de beelden ziet. Een van de auto's staat totaal vernield op de kruising en de andere auto is in het water beland. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de De Kroonweg en de Weteringweg in Waalwijk. Beide bestuurders, een man en een jonge vrouw, zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is in Breda met een klopjacht bezig in de omgeving van de Mastbosstraat en de burgemeester Sutoriusstraat. Daar wordt gezocht naar twee mannen die worden gezocht voor een bedreiging. En een buurtbewoner laat weten dat er naar een wapen wordt gezocht. Er wordt onder meer met een politieheli gezocht en er is veel politie op de bee





