Twee experts verlaten 'Married at First Sight'

In het meest recente seizoen van 'Married at First Sight' hadden kijkers het niet alleen veel over de kandidaten, maar ook over de vier experts. De matches die zij maakten, waren volgens menigeen namelijk niet goed. Ook zou er sprake zijn geweest van een akkefietje tussen de experts en ITV, de productiemaatschappij die de datingshow maakt. Nu hebben twee experts besloten het programma te verlaten; Patrick van Veen en Radboud Visser. Dat bevestigt RTL aan RTL Boulevard.

Married at First Sight betrokken geweest als expert. De gedragsbioloog was te zien in de eerste drie én de laatste drie reeksen. "We danken hem voor zijn expertise bij de afgelopen seizoenen van Married at First Sight en wensen hem veel succes met zijn volgende stappen", zegt RTL in een statement. Professioneel matchmaker Radboud houdt het na twee seizoenen voor gezien. RTL laat weten Patrick en Radboud 'veel succes' te wensen in de toekoms

