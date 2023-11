Twaalf duels, acht nederlagen: Schalke 04 krijgt weer een klap op de kin

Omdat Sankt Pauli en Schalke na negentig minuten nog in evenwicht waren, moest er een verlenging aan het duel worden toegevoegd. Daarin trok de gastheer aan het langste eind. Johannes Eggestein werd de matchwinner en stuurde Sankt Pauli naar de volgende ronde. Schalke, dat de DFB Pokal in zijn geschiedenis vijf keer won, heeft nu alleen nog de competitie om zich op te focussen.

