Turkse President noemt Hamas 'bevrijdingsorganisatie', tot woede van Israël

Invertelt Turkije-kenner Cevahir Varan komt doordat de Turkse samenleving verdeeld is over de vraag of hun land de Palestijnen moet steunen.De Hamas-aanslag op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog in Gaza komt voor de Turkse regering op een onhandig moment. Journalist en Turkije-kenner Cevahir Varan legt uit dat Israël woedend reageerde, want Tel Aviv en Ankara zochten de afgelopen tijd juist toenadering tot elkaar.

Ook de gemeenschappelijke steun aan Azerbeidzjan heeft voor een betere betrekking gezorgd."Azeri's en Turken zijn een broedervolk. Ankara heeft politiek en militair president Ilham Aliyev in de oorlog om Nagorno-Karabach gesteund. Hetzelfde geldt ook voor Israël. Netanyahu onderhoudt met zijn ambtgenoot in de Azerbeidzjaanse hoofdstad een warme relatie. Dit zorgt ervoor dat Turken een positief beeld hebben van Israël. Meer Turken willen daarom goeie betrekkingen met Tel Aviv.

