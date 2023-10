Turkije verdeeld over steun Palestijnen

Onder de Turkse bevolking is er juist verdeeldheid over de vraag of Palestijnen door Ankara gesteund moeten worden, legt VPRO-journalist

Waar kunnen de Palestijnen in Gaza nu nog heen?Inwoners van de Gazastrook kunnen geen kant op. Terwijl de humanitaire situatie slechter en slechter wordt, blijven de grenzen dicht. Israël houdt de overgang aan de ene kant gesloten, en Egypte aan de andere. Lees verder ⮕

Belgische die stenen 'stal' uit Turkije mag na anderhalve maand naar huisCultuurhistorische of archeologische spullen meenemen kan in Turkije tot jarenlange celstraf leiden. Lees verder ⮕

Europa draait door: Honderdjarig jubileum TurkijeDeze week ontvangen Tim de Wit en Arend-Jan Boekestijn televisiemaker Özcan Akyol. Hij vertelt over de rol van de nationale held Kemal Atatürk, die nog altijd belangrijk is in het moderne Turkije. Lees verder ⮕

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Raket op videobeelden viel niet op ziekenhuis Gaza' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Chinese oud-premier Li die steeds meer werd overvleugeld door president Xi overledenLi Keqiang wilde hervormingen doorvoeren, maar kreeg de kans niet omdat Xi steeds meer macht naar zich toe trok. Li overleed op 68-jarige leeftijd. Lees verder ⮕