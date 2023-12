Trump uitgesloten van Republikeinse voorverkiezingen in Maine

In de Amerikaanse staat Maine is oud-president Trump vooralsnog uitgesloten van de Republikeinse voorverkiezingen in de staat. Dat is althans besloten door de hoogste functionaris die toezicht houdt op de verkiezingen in de staat Maine, de Democraat Shenna Bellows. Zij stelt dat Trump nooit meer president kan worden volgens de Amerikaanse wet, vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming op 6 januari 2021. De ontwikkeling in Maine volgt kort op een vergelijkbare stap in Colorado.

Daar bepaalde het Hooggerechtshof van die staat dat Trump zichzelf heeft 'gediskwalificeerd' voor het presidentschap door zijn pogingen om de resultaten van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. In zowel Colorado als Maine is het laatste woord nog niet gezegd over de diskwalificatie van Trump. In beide gevallen is het besluit voorlopig aangehouden, in afwachting van het oordeel van een hogere rechtban





