Troy Deeney onder druk als manager van Forest Green Rovers

Troy Deeney staat zwaar onder druk als manager van Forest Green Rovers. De voormalig spits van Watford staat momenteel laatste in de Engelse League Two. Na de 0-2 nederlaag van afgelopen weekend tegen Harrogate Town nam Deeney geen blad voor de mond. Vooral voormalig Vitessenaar Fankaty Dabo moest het ontgelden.

“De hoeveelheid onzin die je hier te verwerken krijgt, van spelers trouwens, is beschamend”, begon Deeney zijn tirade bij deDe 35-jarige Engelsman is sinds medio december hoofdtrainer van Forest Green Rovers, maar wacht na zes competitieduels nog altijd op zijn eerste overwinning. “Ik probeerde in de eerste weken aardig en gezellig te zij





