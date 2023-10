Trijntje Oosterhuis te gast bij jubileumoptreden Alain Clark

Clark zong eerder met Oosterhuis in onder meer het programma Beste Zangers en tijdens haar jubileumconcert in de Ziggo Dome,

"Als 15-jarige droomde ik er al van om ooit met mijn eigen songs concerten te morgen geven", zegt Clark."Trijntje was destijds met haar soulvolle Total Touch een voorbeeld en inspiratiebron, zelfs mijn eerste eigen gekochte cd. Je kunt je vast voorstellen hoe trots ik ben dat ik haar zoveel jaren later in mijn show als gast mag aankondigen!"

Naast Oosterhuis zal ook Clarks vader Dane het podium betreden, evenals andere gastartiesten met wie de zanger ooit heeft samengewerkt. Clark en alle gastartiesten worden bijgestaan door een elfkoppige band.Kai Merckx op vrijdag te horen in ochtendshow van Qmusic headtopics.com

Kai Merckx is vanaf volgende week vrijdag samen met Mattie Valk te horen in de ochtendshow van Qmusic. Dat heeft de…Acda en de Munnik blij om weer terug te zijn als duo Acda en de Munnik is blij om na acht jaar weer als duo op te treden."Het is fijn om weer terug te zijn", schreef Acda…Van Dik Hout viert komend voorjaar het 30-jarig jubileum van zijn grootste hit 'Stil In Mij'. Dat doet de band op 18 mei…

Lees verder:

RTLBoulevard »

Schaamrood op de kaken bij PSV: 'Als gast hoor je dat sowieso te doen'PSV 'schaamt zich diep' voor de ongeregeldheden rond het Champions League-duel met RC Lens in Frankrijk. In Stade Bollaert-Delelis gooiden supporters van de Eindhovense club met stoeltjes en vuurwerk. Ook voor de wedstrijd liep het uit de hand. Lees verder ⮕

Theaterstuk in het pikkedonker: Hoe vind ik mijn stoel?Bij deze voorstelling krijgen bezoekers een indruk van hoe het is om blind te zijn. Lees verder ⮕

Theaterstuk in het pikkedonker: 'Geen probleem, ik zie toch niks'Bij deze voorstelling krijgen bezoekers een indruk van hoe het is om blind te zijn. Lees verder ⮕

Vergunningen geldwisselkantoor Suri-Change ingetrokkenHet bedrijf wordt al een tijd verdacht betrokken te zijn bij witwassen van drugsgeld en ondergronds bankieren. Lees verder ⮕

Vier Telstar-spelers weigeren in regenboogshirt te spelen bij KKD-wedstrijdTelstar-spelers Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen zijn niet van plan om vrijdag tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel met TOP Oss in regenboogshirts te spelen. Lees verder ⮕