Treinverkeer in Emmen weer op gang na aanrijding

Door een aanrijding op het spoor tussen station Emmen-Zuid en Emmen lag het treinverkeer tussen Emmen en Zwolle vanaf 10.30 uur vanochtend stil. Inmiddels rijden er weer treinen op het traject.

Na de melding van het incident spoedden meerdere hulpdiensten zich naar de Spehornerbrink in Emmen, waar al snel zichtschermen werden geplaatst. De trein stond na de aanrijding stil over het viaduct boven de Rondweg. Als gevolg van het incident konden reizigers niet tussen Zwolle en Emmen reizen, zo meldde de website van de NS. Arriva zette bussen in om de vertraging te beperken. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

