Treinverkeer in Emmen ligt stil na aanrijding op spoor

Door een aanrijding op het spoor tussen station Emmen-Zuid en Emmen ligt het treinverkeer tussen Zwolle en Emmen voorlopig stil. De aanrijding gebeurde rond 10.30 uur. Na de melding van het incident spoedden meerdere hulpdiensten zich naar de Spehornerbrink in Emmen, waar al snel zichtschermen werden geplaatst.

De trein staat sinds de aanrijding stil over het viaduct boven de Rondweg. Als gevolg van het incident kunnen reizigers in ieder geval tot 13.15 uur niet tussen Zwolle en Emmen reizen, zo meldt de website van de NS. Wie toch van Zwolle naar Emmen wil, wordt geadviseerd om de bus te pakken. Arriva zet namelijk bussen in. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

