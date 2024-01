Transfernieuws: PSV troeft LaLiga-club af in strijd om aanvaller

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Daarmee lijkt de huidige nummer negentien van LaLiga PSV af te troeven.

Ook Los Angeles Galaxy, dat tevens serieus in de race was voor de aanvaller van Manchester United, laat Granada de hielen zien. Volgens Romano zullen in de volgende dagen verder onderhandelingen plaatsvinden tussen het kamp van Pellistri en Granada. Als de clubs er uitkomen, zal een persoonlijk akkoord geen obstakel vormen.Technisch directeur Earnest Stewart wil namelijk eerst een nieuwe vleugelspeler aantrekken voordat hij het groene licht zal geven aan Vertessen om te onderhandelen met een andere club. Zelf heeft de aanvaller wel oren naar een transfer naar FC Union Berli





PSV wint ook tweede oefenduel niet; Ramalho pakt rood maar speelt wedstrijd uitPSV heeft het trainingskamp in Marbella afgesloten met een gelijkspel tegen Hamburger SV: 2-2. De club die vooralsnog alle Eredivisiewedstrijden dit seizoen winnend afsloot, wist tegen HSV niet volledig te overtuigen. André Ramalho ontving in de eerste helft een directe rode kaart, maar verscheen na de rust toch weer aan de aftrap.

Transfernieuws: Juventus in vergevorderde onderhandelingen voor HendersonJuventus is in vergevorderde onderhandelingen voor de transfer van Henderson. De Italiaanse topclub wil de controleur van Al-Ettifaq voor achttien maanden huren met een optie om de huurdeal in juni stop te zetten.

Voormalig PSV-talent Sam Lammers moet FC Utrecht aan doelpunten helpenIn drieënhalf jaar tijd versleet hij vijf clubs, verdeeld over drie landen. En in die periode maakte hij maar acht goals. Een getal dat past bij een linksback, toch niet bij een spits? Desondanks heerst bij FC Utrecht het vertrouwen dat voormalig PSV-talent Sam Lammers de club aan de nodige doelpunten gaat helpen.

Ook zonder Günther Steiner blijft Haas veroordeeld tot de achterhoedeGünther Steiner was niet alleen de teambaas van Haas, maar ook een opvallend uithangbord van het achterhoedeteam. Toch blijven prestaties uit, al is het de vraag aan wie dat ligt. Garanties dat zijn opvolger Ayao Komatsu de renstal beter laat presteren zijn er zeker niet.

‘Ancelotti wil basisspeler van PSV uit seizoen 2022/23 naar Real Madrid halen’Jarrad Branthwaite is op de radar verschenen bij Real Madrid, zo melden verschillende Engelse media waaronder Daily Mail en The Guardian. De verdediger van Everton moet in Madrid dienen als vervanger voor de lang geblesseerde David Alaba.

Rik Elfrink weet het bedrag dat PSV voor Yorbe Vertessen kan vangenYorbe Vertessen kan PSV een totaalpakket van rond de vijf miljoen euro opleveren als hij vertrekt, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad woensdag. Vertessen staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Union Berlin en Toulouse, die beiden bereid zijn dat bedrag op tafel te leggen.

