Transfernieuws: Juventus in vergevorderde onderhandelingen voor Henderson

zijn serieus in gesprek, zo meldt journalist Alfredo Pedullà via X.

Vrijdagavond bracht transfermarktexpert Gianluca Di Marzio al het nieuws dat de 33-jarige controleur op het lijstje zou staan in Turijn. Volgens zijn Italiaanse collega Pedullà zijn de onderhandelingen zelfs al in een ‘vergevorderd stadium’. Pedullà benadrukt dat Henderson deze transferperiode het belangrijkste doelwit bij Juventus is. De Italiaanse topclub wil de controleur van Al-Ettifaq voor liefst achttien maanden huren. Wel wil Juve daarbij een optie opnemen waardoor de huurdeal in juni kan worden stopgezet, indien gewenst.heeft volgens Pedullà al toestemming gegeven aan de clubleiding om door te pakken voor Henderso





voetbalzonenl »

Eigenaar Italiaanse vuurwerkfabriek onder huisarrest geplaatstDe eigenaar van de Italiaanse fabriek die het zware Cobra-vuurwerk produceert, is vorige week onder huisarrest geplaatst. Het vuurwerk van de fabrikant wordt veelvuldig gebruikt bij aanslagen op woningen en bedrijven in Nederland.

Ajax maakt serieus kans op transfer van HendersonMaakt Ajax serieus kans op de transfer van Henderson? Wat zijn de obstakels bij een eventuele transfer? En waarom wil Henderson vertrekken uit Saudi-Arabië?

Ajax blijft werken aan komst van HendersonAjax is serieus geïnteresseerd in de diensten van Henderson en werkt hard aan zijn komst. De voormalig Liverpool-middenvelder wil terugkeren naar Europa en kan ook naar Newcastle United of Bayer Leverkusen gaan.

Arkadiusz Milik schittert voor Juventus in jubileumwedstrijd ‘Max’ AllegriJuventus is er vrij eenvoudig in geslaagd om de halve finale van de Coppa Italia te bereiken. De ploeg van Massimiliano Allegri, die voor de 400ste keer langs de lijn stond bij i Bianconeri, won met 4-0 van Frosinone. Arkadiusz Milik was met een hattrick de grote man aan de kant van Juventus. Kenan Yildiz verzorgde het slotakkoord.

Juventus bekert verder na vroege achterstand; Yildiz en Weah stelen de showJuventus heeft zich donderdagavond weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Coppa Italia. De ploeg uit Turijn moest tegen Salernitana al binnen een minuut een treffer van Chukwubuikem Ikwuemesi incasseren, maar stelde daarna orde op zaken: 6-1.

AS Roma heeft beet: toptalent Huijsen komt op huurbasis over van JuventusDean Huijsen maakt het seizoen op huurbasis af bij AS Roma, zo meldt Fabrizio Romano. Het Nederlandse toptalent, dat momenteel nog tot medio 2027 vastligt bij Juventus, zal eerst zijn contract bij la Vecchia Signora nog met één jaar verlengen.

