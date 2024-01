Transfergeruchten: Ajax blijft geïnteresseerd in Araújo

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.geïnformeerd naar de mogelijkheid om Araújo over te nemen.

De werkgever van Frenkie de Jong zou naar verluidt een transfersom van boven de 80 miljoen euro verlangen om de centrale verdediger deze winter van de hand te doen.."De club heeft dezelfde informatie ontvangen als Bayern München: in de winterstop zou er meer dan 80 miljoen op tafel moeten komen. Araújo wil daarnaast bij Barça blijven in de winter."laten hun interesse in de mandekker niet varen en blijven voor hem in de markt. Wellicht komt de club van Erik ten Hag in de zomerse transferperiode terug voor Araújo.wordt al langere tijd gelinkt aan Araújo, maar Barcelona ligt vooralsnog voor een transfer. Barcelona wil koste wat kost voorkomen dat de verdediger vertrek





Ajax-speler bevestigt transfer nog vóór Ajax zelf: ‘Bedankt voor alles’Ajax heeft het vertrek van Stanis Idumbo Muzambo naar Sevilla bevestigd. De achttienjarige Belg, die nog een contract tot komende zomer had in Amsterdam, nam eerder op de dag al afscheid van de fans en trainers op Instagram.

Transfergeruchten: Feyenoord-spits Gimenez mogelijk naar Premier LeagueDe 22-jarige spits van Feyenoord is aan een uitstekend seizoen bezig, en zou dat op korte termijn dus mogelijk kunnen bekronen met een transfer naar de Premier League.

‘Kindsterretje Hato is volstrekt ongeschikt om leiding aan dit Ajax te geven’Hugo Borst spreekt maandagochtend in zijn column voor het Algemeen Dagblad meerdere ergernissen uit. De schrijver en voetbalcriticus begrijpt onder meer niet waarom de zeventienjarige Jorrel Hato afgelopen donderdag tijdens het gewonnen Europa League-duel met AEK Athene (3-1) de aanvoerdersband bij de Amsterdammers droeg.

De beer van Feyenoord die met een tackle tegen Ajax zijn carrière om zeep hielpDe Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers.

'Totaal abnormaal PSV zorgt voor cliffhanger, Ajax tikt ondergrens van Steijn aan'De Eredivisie heeft een punt gezet achter 2023. In de laatste speelronde van het kalenderjaar maakte koploper PSV opnieuw grote indruk, bleef Feyenoord nog enigszins in het spoor en sneed Ajax zich lelijk in de vingers. Dít schrijven de ochtendkranten over de traditionele top-drie.

Mohammed Kudus had bij Ajax moeten blijven volgens Samuel LuckhurstSamuel Luckhurst concludeert dat Mohammed Kudus in plaats van Antony bij Ajax had moeten blijven, nadat Antony een slechte prestatie leverde tegen Liverpool. Kudus bewees zijn waarde bij West Ham United.

