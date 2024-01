Transfer van Werner naar Tottenham Hotspur afgerond

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.tot het einde van het seizoen, waarna de Duitser definitief kan worden overgenomen.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano bedraagt de optie tot koop in het huurcontract 17 miljoen euro., plotseling met het nieuws over een mogelijke transfer van Werner naar de Engelse hoofdstad. In een aantal dagen is de huurdeal tussen Tottenham en Leipzig rondgekomen. Met zijn transfer keert de 57-voudig Duits international terug in de Premier League, de competitie waarin hij eerder namens Chelsea speelde.Tottenham, de huidige nummer vijf van de Premier League, zag spits Harry Kane afgelopen zomer vertrekken naar Bayern Münche





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

27 yaşındaki Werner, Tottenham'a transfer olabilir27 yaşındaki Alman futbolcu Timo Werner'ın, Tottenham Hotspur'a transfer olabileceği bildirildi. Leipzig ile Tottenham arasındaki son görüşmelerin cumartesi günü yapılması bekleniyor.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Tottenham Hotspur wint van Everton in de Premier LeagueTottenham Hotspur heeft zaterdag voor eigen publiek afgerekend met Everton. Voor Spurs was het de derde zege op rij in de Premier League, maar de Londenaren hadden de nodige moeite met

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Tottenham Hotspur gaat hard onderuit tegen dominant en frivool BrightonTottenham Hotspur heeft een pijnlijke nederlaag moeten slikken in de Premier League. De ploeg van manager Ange Postecoglou bleek geen partij voor het veel scherpere Brighton & Hove Albion: 4-2. Bij rust stonden de oppermachtige Seagulls al met 2-0 voor dankzij Jack Hinshelwood en João Pedro.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Mogelijk probleem voor PSV: ‘Transfer Til was in strijd met sancties Rusland’28 voetbalclubs in de EU maken zich mogelijk schuldig aan overtreding van sancties tegen Rusland, waaronder de Nederlandse clubs PSV en NEC, zo meldt onderzoeksplatform Follow the Money. De Eindhovenaren namen Guus Til in de zomer van 2022 naar verluidt voor drie miljoen euro over van Spartak Moskou.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax'ın Chelsea'den oyuncu transfer etmesi tartışılıyorAjax'ın Chelsea'den Noni Madueke veya Maatsen'i transfer etmesi tartışılıyor. Madueke'in az süre alması transferin tek sebebi değil.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

‘Volgende zomeraankoop Ajax kan vertrekken; gesprekken over transfer vorderen’Lees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »