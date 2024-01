Transfer van voormalige Liverpool-captain naar Ajax mogelijk?

Het leidde om meerdere redenen tot veel verbazing, maar hoe haalbaar is een transfer van de voormalige Liverpool-captain naar Amsterdam daadwerkelijk? VoetbalPrimeur duidt de situatie.. Na een halfjaar heeft de 33-jarige controleur genoeg gezien en wil hij vertrekken. Zowel het voetbal als de manier van leven in Saudi-Arabië bevalt hem naar verluidt niet.. Een stap naar zijn vaderland zou om vele redenen logisch zijn, de schoen wringt alleen bij het financiële plaatje.

In Engeland wordt hij tot komende zomer aangemerkt als ''. Spelers die binnen één belastingjaar weer terugkeren naar Engeland, moeten 47 procent van hun salaris afstaan aan de Engelse overheid.Als Henderson dit wil ontlopen, moet hij zijn heil dus buiten Engeland gaan zoeken. Mede om die reden is het niet vreemd dat Ajax, dat zoekt naar een ervaren controleur, uitkomt bij de 81-voudig international van Daar is hij tax resident als hij zo snel terugkeert. Dat betekent: zo'n 47% belasting betalen over die inkomste





