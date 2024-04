Patro Eisden kondigt vol trots de transfer van Anis Hadj-Moussa naar Feyenoord aan. De Algerijnse aanvaller tekende woensdag voor vijf seizoenen in De Kuip.Bij Patro Eisden zijn ze maar wat trots dat ze deze transfer mogelijk hebben kunnen maken. 'Het is gebeurd! De kwieke flankaanvaller brengt hiermee een recordsom binnen in de clubkas van Patro Eisden. Een historisch moment!', aldus de club. Over de hoogte van de transfersom wordt geen mededeling gedaan.

'We zijn trots dat we een speler kunnen afleveren aan één van de beste clubs van Nederland', aldus trainer Stijn Stijnen via de clubkanalen van Patro Eisden, dat op het tweede niveau van België speelt. 'Deze transfer is een niet te onderschatten hoogtepunt in de geschiedenis van onze club. Een mijlpaal' Hadj-Moussa (22) komt uit de jeugdopleiding van RC Lens en tekende in 2022 bij Olympic Charleroi, dat uitkomt in de Eerste klasse amateurs. Met acht goals in 33 wedstrijden verdiende hij een transfer naar Patro Eisde

