'Trainer van de Maand' Fowler abrupt op straat gezet in Saoedi-Arabië

Het avontuur van Robbie Fowler als trainer van het Saoedische Al-Qadsiah is onverwachts geëindigd. De voormalig Engels international werd vorige week nog benoemd tot Trainer van de Maand op het tweede niveau van Saoedi-Arabië, maar werd maandagavond aan de kant gezet.Fowler (48) maakte begin juli zijn entree bij Al-Qadsiah, maar kan na een kleine vier maanden zijn koffers pakken.

Al-Qadsiah bezet na acht duels de tweede plaats achter Al-Orobah (op één punt) en verloor dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd. Fowler werd onlangs dus zelfs in het zonnetje gezet en verkozen tot Trainer van de Maand.Bij Al-Qadsiah zijn doelman Joel Robles (eerder o.a. Everton en Leeds), verdediger Álvaro González (van o.a. Villarreal en Olympique Marseille) en aanvaller Luciano Vietto (van o.a.

Binnen een uur nadat Al-Qadsiah bekendmaakte de samenwerking met Fowler te hebben beëindigd, verscheen het aankondigingsbericht voor de nieuwe trainer: Míchel Gonzalez. De zestigjarige Spanjaard, tussen 1982 en 1996 speler van Real Madrid, was in het verleden coach bij onder andere Getafe, Sevilla, Olympiakos Piraeus en Olympique Marseille. headtopics.com

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.{"title":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","titleMobile":"Super Sunday: odd van 50.

Lees verder:

VI_nl »

De beste speech van de maand: oktober 2023Iedere maand kiest De Nieuws BV de beste speech van de maand. Deze maand wordt het oordeel geveld door Julia Wouters van Leading Women en Jurjen van den Bergh van De Goede Zaak. Lees verder ⮕

Cody Gakpo staat voor rentree bij Liverpool na bijna een maand blessureleedLiverpool kan donderdag in het Europa League-duel met Toulouse weer over Cody Gakpo beschikken. De 24-jarige aanvaller is hersteld van de knieblessure die hem bijna een maand aan de kant hield. Lees verder ⮕

Oekraïne wil tienduizenden drones per maand makenIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Pijnlijk 'record' dreigt voor trainer Van Bommel in Champions LeagueVoor Mark van Bommel dreigt een evenaring van een negatief record. Als de coach woensdagavond met Royal Antwerp niet wint van FC Porto, is hij gedeeld eerste op de lijst met trainers met de meeste Champions League-wedstrijden zonder zege. Lees verder ⮕

Chelsea-huurling op het matje geroepen voor weigeren hand van zijn trainerLees meer Lees verder ⮕

Chelsea-huurling zorgt voor problemen: clash met trainer leidt tot schorsingDavid Fofana hoeft zich de komende week niet te laten zien bij de selectie van Union Berlin, zo meldt de Duitse journaliste Lisa de Ruiter op X. Het nieuws wordt groot opgepakt in Engeland, daar de twintigjarige spits eigendom is van Chelsea. Lees verder ⮕