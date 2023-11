Trainer tevreden over zege ondanks moeilijke wedstrijd

Het was 'zeker geen makkelijke wedstrijd', erkent John van 't Schip, maar de trainer was desondanks tevreden over de zege van"Ik heb jongens gezien die boven zichzelf zijn uitgestegen", zegt Van 't Schip."Ik vond Sutalo erg goed spelen. Geconcentreerd. Bergwijn was belangrijk met de eerste goal en Berghuis was bij drie goals betrokken. Die jongens moeten het elftal min of meer dragen en dat hebben ze zeer goed gedaan in de laatste twee wedstrijden.

Maar voor het team is er duidelijk nog heel veel ruimte voor verbetering.

