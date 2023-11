Trainer Nico Haak en WKE'16 per direct uit elkaar.

Vertrek bij vv Hoogeveen Vanwege zijn werkzaamheden bij FC Emmen (waar hij Hoofd Jeugdopleiding is) besloot Haak vorig seizoen, na zes (succesvolle) jaren te vertrekken bij vv Hoogeveen. Dit omdat de derdedivisionist dit seizoen veelvuldig op zaterdag in actie moet komen. Uiteraard is dat ook de wedstrijddag van de jeugdelftallen van FC Emmen. 'Omdat ik dan teveel duels moet missen van Hoogeveen vind ik het niet fair om te blijven.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NUSPORT: Assistent-coach Haak blijft tot en met Spelen verbonden aan baansprintersHugo Haak blijft tot en met de Olympische Spelen in Parijs assistent-coach van de baansprinters. Dat heeft technisch directeur Wilbert Broekhuizen van wielerbond KNWU bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Lofzang voor persoon en trainer Van 't Schip: 'We speelden zo goed positiespel'Diederik Boer heeft er vertrouwen in dat John van 't Schip het tij kan keren bij Ajax. Eerstgenoemde werkte als doelman van PEC Zwolle samen met de 58-jarige oefenmeester, die de Blauwingers volgens hem uitstekend liet spelen in het seizoen 2017/18.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Lyon-trainer Grosso na aanval en twaalf hechtingen voorlopig niet op trainingsveldDe verwondingen die Olympique Lyon-trainer Fabio Grosso zondagavond heeft opgelopen voorafgaand aan het later gestaakte duel met Olympique Marseille, zijn dusdanig ernstig dat hij voorlopig zijn werkzaam niet uit kan voeren. De 45-jarige Italiaan was dinsdag niet in staat om de training van zijn spelersgroep te leiden.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Ajax stelt Van 't Schip aan als trainer tot einde seizoen, daarna technisch managementJohn van 't Schip gaat tot het einde van dit seizoen aan de slag als interim-hoofdtrainer bij Ajax. Volgend seizoen krijgt Van 't Schip een functie in het technisch management.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Zoon van IJsselmeervogels-trainer stapte uit het leven: 'Houdt je constant bezig'Met IJsselmeervogels treft trainer Gert Jan Karsten op woensdag Sparta Rotterdam in de KNVB Beker. Sinds februari staat Karsten aan het roer bij de club, nadat hij eerder het droevige nieuws te verwerken kreeg dat zijn achttienjarige zoon zijn leven had beëindigd. In gesprek met ESPN vertelt Karsten over de tragische gebeurtenis.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: First dates op zoek naar single-mannen: 'Jullie blijven achter'Het restaurant van 'First Dates' heeft haar deuren geopend voor een nieuw seizoen en inmiddels stromen de aanmeldingen binnen. Het lijkt er echter op dat het meer vrouwen dan mannen zijn die hun poging wagen om hun wederhelft te vinden. Het team van het datingprogramma doet nu een poging om ook mannen aan de haak te slaan.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕