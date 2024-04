Trainer Edward Sturing aangeslagen na nederlaag tegen Sparta

Trainer Edward Sturing maakte na afloop van de 1-4 nederlaag tegen Sparta een behoorlijk aangeslagen indruk. De trainer van de Arnhemmers, die weer een tik te verwerken kregen, vond zijn ploeg simpelweg niet Eredivisiewaardig.Vitesse keek na doelpunten van Shunsuke Mito, Pelle Clement en Koki Saito al na 43 minuten spelen tegen een 0-3 achterstand aan."Dan zie je ook weer hoe kwetsbaar het elftal is, met het seizoen dat ze tot nu toe achter zich hebben.

Het gaat dan in het hoofd van de spelers zitten en dan zie je de onzekerheid."Sturing blijft ondanks de zeer penibele situatie strijdbaar voor lijfsbehoud met Vitesse, al hakt de nederlaag tegen Sparta er wel behoorlijk in."Het wordt steeds lastiger en vandaag is echt een tikkie, dat meen ik echt, en daar ben ik van geschrokken. We verloren veel wedstrijden, maar dan stond het wel goed. Ik vond vandaag echt dat het helemaal niet goed stond. We kregen die tegengoals zó makkelij

