Trainer Arne Slot verdedigt Santiago Gimenez tegen kritiek

Trainer Arne Slot wil niets weten van een vormdip bij Santiago Gimenez. De oefenmeester ziet het als een 'ontzettend groot compliment' dat er kritiek is op de Mexicaan, die twee wedstrijden op rij niet heeft gescoord. Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen SS Lazio wordt Slot gevraagd naar de vermeende mindere periode van Gimenez. Slot antwoordt cynisch en stelt dat 'Feyenoord ook in een mindere fase zit'.

Gernot Trauner en Mats Wieffer keren terug in de selectie van Feyenoord, zo maakt de club maandagochtend bekend. De Rotterdammers nemen het dinsdagavond in de Champions League op tegen Lazio. Het teruggekeerde tweetal ontbrak afgelopen weekend nog tegen RKC Waalwijk (1-2 winst) door blessures.

Slot over misser Giménez: 'Hoop dat ik bij volgende keer niet zijn trainer ben'

Ondanks de wanprestatie van Santiago Gimenez tegen RKC Waalwijk (1-2), mocht de reservespits uit Japan niet invallen. Trainer Slot legt zijn keuze uit om de Japanse spits aan de kant te houden.

Feyenoord-verdediger Nieuwkoop is opgelucht na het scoren van een doelpunt in de wedstrijd tegen RKC. Trainer Arne Slot benadrukte het belang van karakter tonen in moeilijke wedstrijden.

Arne Slot heeft bewondering voor de wijze waarop Feyenoord zich zaterdagavond na een vroege achterstand terugknokte bij RKC Waalwijk. Minder goede woorden had hij over voor de opmerkelijke strafschop van Santiago Gimenez, die zijn panenka over zag vliegen en volgens Slot kampt met een kleine vormdip.

