Trainer Arne Slot analyseert wedstrijd tegen SS Lazio en bekritiseert arbitrage

Trainer Arne Slot van Feyenoord analyseert de wedstrijd tegen SS Lazio uit wat zijn ploeg moet verbeteren na twee mindere wedstrijden op rij. De Rotterdammers wonnen afgelopen weekend nipt van RKC Waalwijk (1-2), een week eerder ging het mis tegen Twente. Slot baalt ervan dat de arbitrage het in zijn ogen ook niet altijd aan het juiste eind heeft. Hij verwijst naar een vermeend penaltymoment tegen Twente waarbij Robin Pröpper Santiago Gimenez onderuit haalde.

VOETBALPRİMEUR: Trainer Arne Slot verdedigt Santiago Gimenez tegen kritiekTrainer Arne Slot verdedigt Santiago Gimenez tegen kritiek en ziet het als een compliment. Hij wijst erop dat Feyenoord ook in een mindere fase zit.

VOETBALZONENL: Fikse opsteker voor Arne Slot: tweetal keert terug voor uitduel met LazioGernot Trauner en Mats Wieffer keren terug in de selectie van Feyenoord, zo maakt de club maandagochtend bekend. De Rotterdammers nemen het dinsdagavond in de Champions League op tegen Lazio. Het teruggekeerde tweetal ontbrak afgelopen weekend nog tegen RKC Waalwijk (1-2 winst) door blessures.

VOETBALZONENL: Arne Slot: ‘Ik ben blij dat ik zelf niet met dit soort simpele analyses wegkom’Arne Slot gelooft niet dat Feyenoord door een mindere fase gaat in de Eredivisie. De Rotterdammers verloren met 2-1 van FC Twente en hadden een week later moeite met RKC Waalwijk, dat wel met 1-2 werd verslagen. Slot snapt tevens niet dat er kritisch wordt gesproken over Santiago Gimenez, die al twee wedstrijden droog staat bij Feyenoord.

VI_NL: Slot over misser Giménez: 'Hoop dat ik bij volgende keer niet zijn trainer ben'Lees meer

VOETBALPRİMEUR: Feyenoord-trainer Slot legt keuze uit om Japanse spits niet in te brengenOndanks de wanprestatie van Santiago Gimenez tegen RKC Waalwijk (1-2), mocht de reservespits uit Japan niet invallen. Trainer Slot legt zijn keuze uit om de Japanse spits aan de kant te houden.

