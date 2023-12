Trailer van het zesde deel van Grand Theft Auto gelanceerd

De trailer van het zesde deel van Grand Theft Auto is vandaag gepresenteerd. De game is al sinds de jaren 90 erg populair. Het nieuwe deel is het gesprek van de dag: "Een groot deel van het succes wordt verklaard door de vrijheid die je hebt als speler." Game-ontwikkelaar Rockstar Games - toen nog DMA Design - bracht in 1997 het eerste deel van Grand Theft Auto (GTA) op de markt. In 2025 komt het zesde deel uit, 12 jaar na het verschijnen van GTA V.

De trailer werd enkele uren eerder dan gepland gelanceerd, nadat deze al gelekt was op X. Gewelddadig In de virtuele wereld van Grand Theft Auto is alles mogelijk wat in het echte leven niet mag. Denk daarbij aan het doodschieten van iedereen, auto's stelen, joyrides met helikopters en eigenlijk alles wat je kunt verzinnen. "Een groot deel van het succes wordt verklaard door de vrijheid die je hebt als speler", vertelt game-onderzoeker van de Universiteit Utrecht Jasper van Vught. Maar het leverde vanaf begin af aan ook controverse op, vertelt Van Vugh





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

112-nieuws: auto en bestelbus botsen • brand in rieten dak geblustIn dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte gehouden van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: brand appartement Eindhoven • auto ondersteboven langs de wegIn dit liveblog hielden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: auto's botsen op elkaar • geen treinen richting WeertIn dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: auto rijdt terras op na botsing • matras in brandIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: auto over de kop op A58 • tot elf uur code geelIn dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: auto ondersteboven in berm • minder treinen TilburgIn dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »