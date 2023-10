Tour de Tijs met oud-minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker

Tijs van de Brink zocht hem op in Rotterdam voor zijn interviewserie Tour de Tijs.

Het volledige interview is als podcast van Dit is de Dag te horen in jouw favoriete podcastapp.

Britt Dekker pakt samen met paard George goud op EK: 'Droom die uitkomt'Britt Dekker (31) heeft weer een flinke prijs weten binnen te halen met haar paard George. Britt laat op Instagram weten dat zij en George gouden hebben weten te behalen op Europees Kampioenschap in Frankrijk. Volgens Britt komt hiermee een grote droom van haar uit. Lees verder ⮕

Burgemeester Aboutaleb trots op Nederlandse start Tour de France Femmes: 'Drie dagen feest'De Tour de France Femmes start op 12 augustus 2024 in Rotterdam. Via Den Haag, Dordrecht en Valkenburg zakt de vrouwenkoers vervolgens af naar België. Dag twee telt twee etappes. 'Dat is uniek', zegt de burgemeester van Rotterdam. Lees verder ⮕

De podcast 'Zwermelingen' over een mysterieus dagboekOp een dag vindt Sander Schattefor tijdens zijn wandeling in een groot bos in Venlo een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw, in het Pools. In de podcast 'Zwermelingen' gaat Sander met podcastmaakster Naomi Steijger op zoek naar de schrijfster van het dagboek. Lees verder ⮕

Q&A: vragen over de oorlog tussen Israël en Hamas beantwoordCorrespondent Nasrah Habiballah en verslaggever Sander van Hoorn beantwoorden in deze Q&A de vragen die volgers van het Instagramaccount van de NOS stelden over de oorlog tussen Israël en Hamas. Lees verder ⮕

Verloren dagboek in bossen Venlo legt erbarmelijke omstandigheden van arbeidsmigranten blootSander Schattefor stuit tijdens zijn wandelingen door een groot bos in Venlo regelmatig op verlaten slaapplaatsen en achtergelaten spullen van dakloze arbeidsmigranten. Op een dag vindt hij een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw. Lees verder ⮕

Noppert wint op EK darts, Smith stuurt Van Barneveld naar huis: 'Te teleurgesteld'Dortmund is de komende dagen het decor van het EK Darts. Maar liefst vijf Nederlands komen in actie op het slottoernooi van de Europese Tour. Lees verder ⮕