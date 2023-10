Tottenham zet beste seizoensstart in 63 jaar voort, Blind aan kop met Girona

Tottenham kwam acht minuten na rust op voorsprong door een eigen goal van Joel Ward. De rechtsback wilde wegwerken, maar schoot in plaats daarvan een voorzet van Pape Sarr achter zijn eigen doelman Samuel Johnstone. Daarna hield Tottenham het initiatief in de wedstrijd. De tweede goal voor de koploper viel in de 66e minuut. Son Heung-min tikte raak na een vloeiende aanval vanaf links.

Micky van de Ven speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers. Dankzij de overwinning verstevigde Tottenham bovendien de koppositie in de Premier League. De Spurs staan voor minimaal een dag vijf punten los. Blind met Girona aan kop Girona was met 1-0 te sterk voor Celta de Vigo. Het elftal van verdediger Blind pakte daardoor de koppositie en staat drie punten los van Real Madrid, dat zaterdag op bezoek gaat bij FC Barcelona. Girona boekte de derde overwinning op rij.

Tottenham wint wéér en kan rustig wachten op uitslag in Manchester DerbyTottenham Hotspur heeft vrijdagavond de koppositie versterkt in de Premier League. Manager Ange Postecoglou zag zijn elftal met 1-2 winnen van stadsgenoot Crystal Palace, waardoor de voorsprong op nummer twee Manchester City is opgelopen naar vijf punten. The Citizens komen later dit weekeinde in actie tegen Manchester United. Lees verder ⮕

