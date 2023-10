Tottenham wint wéér en kan rustig wachten op uitslag in Manchester Derby

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft vrijdagavond de koppositie versterkt in de Premier League.

De achtste seizoenstreffer van de wederom uitblinkende Son leek het vertrouwen van Palace, waar Jaïro Riedewald negentig minuten op de bank bleef zitten, te hebben geknakt. Een tegenvaller voor manager Roy Hodgson in zijn vijfhonderdste duel als manager van een Engelse club, ook al deed Jordan Ayew in blessuretijd nog wel iets terug. Tottenham hield nadien stand en wacht nu rustig op de uitslag in de derby van Manchester van zondag.

Tottenham heeft echt een goed, uitgebalanceerd team. De titel zit erin, maar voor een club waar er zoveel druk staat op een keer succesvol zijn zal consistent zijn moeilijk blijven. Zou niet de eerste keer zijn dat ze uiteindelijk gaan bezwijken onder de druk, een beetje zoals Arsenal vorig seizoen. Ik ben benieuwd. Weer een keer geen City zou voor de verandering wel weer leuk zijn. headtopics.com

Zeer enerverende ploeg zeg, Crystal. Constant vuile foutjes maken, en de scheids liet maar begaan. In de tweede helft uiteindelijk orde op zaken gezet, met Maddison en Son die alweer het verschil maken. Brennan Johnson zal, wanneer volledig fit, wellicht de plek van Richardson innemen, en maar goed ook. Ik ben zeker geen hater op Richy, maar hij is zo onvoorspelbaar in zijn prestaties. Dan biedt Johnson meer zekerheid en discipline.

Niet de beste performance vooral in kansen creëren, eerste helft was sloom en saai en Palace had de beste kansen. Veel balbezit werd niet echt omgezet tot iets. Palace goede voorzetten en kwamen soms tot goede kansen die Vicario tegen moest houden. headtopics.com

