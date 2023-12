Tottenham Hotspur wint van Everton in de Premier League

Tottenham Hotspur heeft zaterdag voor eigen publiek afgerekend met Everton. Voor Spurs was het de derde zege op rij in de Premier League, maar de Londenaren hadden de nodige moeite metTottenham heeft na een zwakke serie in november en begin december inmiddels de weg omhoog weer gevonden en kwam ook tegen Everton aanvankelijk overtuigend voor de dag in eigen huis. Richarlison opende na negen minuten de score.

Op aangeven van Brennan Johnson tikte de voormalig Everton-spits de bal binnen bij de eerste paal. Voor de Braziliaan was het zijn vierde goal in drie competitieduels. Niet lang daarna was Heung-Min Son verantwoordelijk voor de 2-0. Everton-doelman Jordan Pickford kon na een corner van Spurs Johnson nog van scoren houden, maar in de rebound had hij geen antwoord op een inzet van Son. Tottenham leunde na de tweede treffer achterover, waardoor Everton beter in het duel kwam en dreigend werd. Dominic Calvert-Lewin en Jack Harrison stichtten diverse keren gevaar voor het doel van Guglielmo Vicari





