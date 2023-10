Tottenham geeft beste Premier League-start ooit vervolg tegen Crystal Palace

Nog nooit had Spurs na tien Premier League-speelrondes zo veel punten.Tottenham is dus bezig aan een uitzonderlijk sterke start in de Premier League, maar het bezoek aan Crystal Palace verliep allesbehalve soepel. De thuisploeg bood veel weerstand en gunde Spurs in de eerste helft nauwelijks kansen, ondanks een surplus aan balbezit. Palace was in de beginfase zelf gevaarlijk via Jordan Ayew en Odsonne Édouard en plooide daarna terug.

Soms heb je als koploper ook wat geluk nodig en dat had Tottenham na rust. Na een vlot lopende aanval was het James Maddison die de bal hard en laag voor gaf. Verdediger Joel Ward was daarbij de schlemiel. Hij kreeg de bal tegen zich aangespeeld en maakte daardoor een eigen doelpunt, waardoor Spurs op voorsprong kwam. De bezoekers waren daarmee los en kwamen halverwege het tweede bedrijf op 0-2 via Heung-Min Son, die op aangeven van invaller Brennan Johnson scoorde.

Palace bracht de spanning in de extra tijd nog wel even terug via Ayew: 1-2. Tottenham, waar Micky van de Ven opnieuw basisspeler was, hield daarna stand en boekte zo de achtste zege in tien wedstrijden. Spurs kan dit weekend toekijken wat achtervolgers Manchester City, Arsenal, Liverpool en Aston Villa doen.

