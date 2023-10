Tottenham droomt: 'Deze club heeft alles om succes te behalen'

Tottenham Hotspur is al ruim zestig jaar geen kampioen van Engeland geworden, maar de hoop dat het dit seizoen wél weer gebeurt neemt met de week toe. Manager Ange Postecoglou vindt dat Tottenham eigenlijk ieder jaar om de prijzen moet spelen.Het kleeft aan Tottenham dat er amper prijzen worden gewonnen. De laatste trofee die in de wacht gesleept werd was de League Cup in 2008.

Na negen Premier League-wedstrijden staat Postecoglou met zijn ploeg bovenaan en dus mag men dromen in Londen.'Deze club heeft alles om successen te behalen en dus mogen er ook verwachtingen zijn. Waarom er zo wanhopig behoefte is aan een prijs, is omdat men vindt dat de club in die categorie thuis hoort. Ik wil iets bouwen waar de club de ambities mee kan verwezenlijken. Het beeld van mensen doet me niet zoveel. Dit is een grote club en hoort eigenlijk ieder seizoen om de prijzen te spelen.

