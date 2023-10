Toptalent Van Veen met torenhoog gemiddelde naar tweede ronde EK darts

De 21-jarige Van Veen won met 6-1 en gaf Heta nauwelijks kansen. Het Nederlands toptalent zette Heta meteen op een break achterstand en miste vervolgens geen enkele finishbeurt. Van Veen bezet de 68e plek op de order of merit, de mondiale ranglijst op basis van prijzengeld.

Naast Van Veen komen Dirk van Duijvenbode (tegen James Wade) en Michael van Gerwen (tegen Madars Razma) vrijdagavond ook in actie op het EK. Danny Noppert slaagde er donderdag al in om de tweede ronde te halen in Dortmund. Raymond van Barneveld kon niet voor een stunt zorgen op het EK. 'Barney' verloor in de eerste ronde met 6-1 van regerend wereldkampioen Michael Smith.

Is darttalent Van Veen (21) de nieuwe Van Gerwen? 'Laat hem even rijpen'Bij het EK darts in Dortmund is Gian van Veen een opvallende naam. De 21-jarige Nederlander wordt gezien als megatalent. 'Maar darts is een marathon, geen sprint.'

