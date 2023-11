Toptalent Angel Daleman (16) plant wereldtour op ijs: 'Doel is Spelen 2026'

Maar in de wereld van Daleman draait het nu eenmaal om altijd de beste zijn. En daarom knaagt het dat ze niet een paar tienden harder heeft geschaatst en zo een World Cup-ticket heeft veroverd. "Het lijkt op zo'n moment misschien: wow, je maakt als zestienjarige je wereldbekerdebuut. Maar ik zie ook dat ik niet zo goed reed als ik normaal doe", vertelt Daleman."Of ik daar wakker van lig? Nee, ik denk alleen: dan moet het de volgende keer maar beter. Ik heb iets om aan te werken."Daleman praat en schaatst met evenveel vertrouwen."Ik ben al een beetje bezig met Milaan", zegt ze.

Daleman heeft in de jeugdcategorie al ruimschoots bewezen dat ze succesvol kan zijn in meerdere sporten. In 2022 veroverde ze op veertienjarige leeftijd twee keer zilver bij de WK shorttrack voor junioren. Afgelopen winter werd ze op de langebaan de jongste wereldkampioene ooit bij de junioren: 15 jaar en 327 dagen. En dan heeft ze ook nog meerdere EK-medailles uit het inlineskaten in haar prijzenkast liggen.

Haar focus ligt vooral op de Jeugdspelen, want daar kan ze alvast oefenen met shorttracken en langebanen tijdens hetzelfde evenement."Uiteindelijk wil ik dat voor elkaar krijgen bij de 'echte' Spelen. Dus dan is dit de ideale voorbereiding."Coach Dave Versteeg grapt regelmatig dat Daleman te jong is om al een 'vroeger' te hebben. Toch heeft het toptalent goedbeschouwd al een flinke loopbaan achter de rug.

"Mijn familie is heel blij dat ik ook ben gaan schaatsen. Ze zijn heel fanatiek. Soms een beetje té", zegt Daleman met een lach."Maar het belangrijkste is dat ze me ontzettend steunen. En ook vaak met me meereizen." Twee weken geleden stapte moeder Bellina nog met haar dochter in het vliegtuig naar Montreal.

