Topclubs reageren op uitspraak Europese Hof van Justitie over Super League

Meerdere topclubs hebben inmiddels gereageerd op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie wat betreft de Super League. Donderdagochtend werd duidelijk dat topclubs zoals Real Madrid, FC Barcelona en Juventus gewoon een topcompetitie mogen organiseren en de UEFA en FIFA niet in de positie zijn om dat te verbieden. De drie clubs kunnen echter niet op heel veel steun rekenen van andere ploegen.

Onder meer Manchester United, Bayern München en Atlético Madrid hebben donderdag middels een officieel statement laten weten de Super League niet te erkennen. “De Europese voetbalfamilie wil niet dat de Super League komt”, aldus de Spaanse club





