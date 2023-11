TOP Oss lijdt historische thuisnederlaag tegen Cambuur

Doordat Willem II verrassend verloor bij Jong Ajax, staan de Ossenaren nu op de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie. Die was in handen van de Amsterdamse beloften. Cambuur stond al drie minuten al met 0-1 voor, maar dankzij een penalty maakte TOP na een kwartier gelijk. De ploeg kon zelfs goed meekomen met de Friezen. Na een half uur bleek een rode kaart voor Amine Rehmi, die een elleboogstoot uitdeelde, het breekpunt in de wedstrijd. Cambuur walste vervolgens over TOP heen.

De thuisploeg kreeg voor rust nog twee tegentreffers en na de pauze nog eens vijf. De grootste thuisnederlaag voor TOP was tot deze maandag in 1991 tegen Heracles. In het eerste seizoen van TOP in het betaalde voetbal werd het toen 0-6. Willem II blijft ondanks het verlies 1-0 verlies bij Jong Ajax op de tweede plaats staan. De Tilburgers hebben nu evenveel punten als ADO Den Haag, dat in Eindhoven Jong PSV wist te verslaan met 1-2

