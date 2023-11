Top çocuğu Floris, Deventenaren takımının golünde büyük rol oynadı

Floris van Wezenbeek, bir futbol maçında Deventenaren takımının ilk golünde büyük bir rol oynayan top çocuğu olarak cumartesi günü ödüllendirildi. Floris, Pazartesi günü De Adelaarshorst'a davet edildi, oyuncu grubuyla birlikte imza aldı ve bir şeyler yedi. Pazar akşamı, Verstappen hakkında yeni bir şey öğrendiğini söyleyen Jos ile konuşma fırsatı buldu.

VOETBALPRİMEUR: Advocaat linkt 'geweldige speler' PSV aan Europese top: 'Daar kan hij zo mee'Dick Advocaat geeft hoog op van Joey Veerman. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal denkt dat de PSV-middenvelder meekan in de Europese top.

