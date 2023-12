Toename van alleenstaande minderjarige vreemdelingen die asiel aanvragen in Nederland

Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat in Nederland asiel aanvraagt groeit. Tot en met november van dit jaar vroegen ruim 5400 alleenreizende jongeren asiel aan in Nederland, tegenover ongeveer 4200 in 2022 en 2200 in 2021. In de afgelopen jaren is hun aandeel binnen de hele asielstroom toegenomen. De alleenreizende jongeren, zogenaamde amv'ers, vertegenwoordigen dit jaar 16 procent van het totale aantal eerste asielaanvragen. In 2015 was dat nog zo'n 9 procent.

Vandaag presenteert instituut WODC onderzoek aan de Tweede Kamer naar de drijfveren van deze groep. Eerder was het beeld dat de regelingen voor asiel en nareis in Nederland relatief gunstig waren en snel. Dat was destijds een belangrijke reden waarom deze jongeren voor Nederland kozen, volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is volgens de onderzoekers te verwachten dat de informatie over de lange wachttijden die nu in Nederland bestaan, rondgaat onder de jongere





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

'Het mkb kan best een tandje bijschakelen, het is goed voor de welvaart in het Noorden'Samen zijn ze de ruggengraat van de noordelijke economie. Maar in hun prestaties blijven noordelijke mkb-ondernemers achter bij collega-bedrijven in de rest van het land.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Nieuwkomersscholen in Drenthe krijgen predicaat Taalvriendelijke SchoolNieuwkomersscholen de Hesselanden en het Expertisecentrum voor Anderstaligen in Emmen hebben als eerste Drentse scholen het predicaat Taalvriendelijke School gekregen. Iedere leerling kan op een begroeting in de eigen taal rekenen en ook sommige opdrachten mogen ze bespreken in de eigen taal. 'Het biedt een kapstok om een nieuw aan te leren taal aan op te hangen.' Ruimte geven aan de moedertaal om zo het Nederlands sneller machtig te worden. 'Het klinkt tegenstrijdig, omdat onze core business is om het Nederlands aan te leren', erkent directeur Judith van Vooren direct. Maar niets is minder waar, zegt ze. 'Je hebt de thuistaal juist nodig om goed Nederlands te leren, zeker het eerste jaar in Nederland.' Thuistaal krijgt een plek Dat betekent niet dat het spreken van de thuistaal actief gestimuleerd wordt, maar dat het niet verboden is om te spreken op school. 'We zijn vooral bezig de thuistaal een belangrijke plek te geven in het onderwijs

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Hoe het beekdal van Amerdiep behouden bleef: 'Het had hier vol kunnen staan met varkensschuren'“Ga maar kijken in Brabant; zo had het er hier ook uit kunnen zien. De Drentse boerenlobby zette er destijds fors op in”, aldus Bernhard Hanskamp, planoloog en hartstochtelijk beschermer van het Drentse Landschap.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

FC Volendam tot op het bot verdeeld: 'Jan Smit heeft het hard gespeeld'De raad van commissarissen van FC Volendam heeft vrijdag een opzienbarende persconferentie gegeven naar aanleiding van het ontslag van voorzitter Jan Smit. Volgens rvc-voorzitter Jaap Veerman was er sprake van een 'oorlogssituatie' tussen de rvc en het bestuur.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Dit staat er nog op het spel in de laatste Formule 1-race van het seizoenNiemand zal beweren dat er in de Grand Prix van Abu Dhabi vandaag nog grote beslissingen vallen. Met twee beklonken kampioenschappen is er weinig meer om voor te knokken in de slotrace van 2023. Toch zet NU.nl nog wat zaken om op te letten op een rijtje.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Meppel krijgt eerste Disney Markt van het Noorden: 'Het is de magie eromheen'In een wijkcentrum in Meppel wordt volgend jaar de eerste disneymarkt van Meppel gehouden. Verzamelaars en disneyfans kunnen er allerlei merchandise van Disney kopen.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »