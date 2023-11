Toegenomen criminaliteit in Washington leidt tot noodtoestand

De burgemeester van Washington heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege de toegenomen criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad. De misdaadcijfers breken record na record. Een opmerkelijke trend, aangezien de criminaliteitscijfers in steden als Los Angeles, Atlanta en Philadelphia juist afnemen. Het aantal geweldsmisdrijven in Washington is dit jaar met 40 procent gestegen. De moordcijfers zijn sinds de crackcrisis in de jaren negentig niet zo hoog geweest.

Dit jaar zijn er al 250 moorden gepleegd. De criminaliteit verspreidt zich naar wijken die voorheen gespaard bleven van geweld. Recent openden agenten van de Secret Service het vuur op een stel jongeren na een poging tot inbraak in de auto van Naomi Biden, kleindochter van de president. Zij woont in Georgetown, een welvarende buurt die een van de veiligste van de stad is. Ook werd een Congreslid uit Texas slachtoffer van een gewapende autoroof. De stad grijpt naar creatieve middelen om de vaak jeugdige criminelen af te schrikken





