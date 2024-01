Toegangsprijs voor Hagia Sophia zorgt voor verwarring bij buitenlandse toeristen

Buitenlandse toeristen die de beroemde Hagia Sophia in Istanbul van binnen willen bekijken, moeten sinds kort 25 euro betalen voor een toegangskaartje. De entree van de beroemdste bouwwerken ter wereld was gratis geworden toen de Turkse president Erdogan er in 2020 een moskee van maakte. Maar nu is het toch weer deels een museum. Toeristen gaan via een andere ingang naar binnen dan Turken. De nieuwe regels zorgen voor verwarring en verontwaardiging.

Gids Atilla Sirvanli staat met zijn handen in de zakken van zijn winterjas op het Sultanahmetplein te observeren hoe de eerste dagen na de invoering van Hagia Sophia 'nieuwe stijl' verlopen. De Hagia Sophia is al 33 jaar zijn werkterrein als onafhankelijke gids. Hij leidt er in het Engels en Japans groepen toeristen rond. Maar sinds vorige week is alles anders. 'Er is nog veel verwarring', zegt hij. Want buitenlandse toeristen kunnen niet langer bij de hoofdingang naar binnen. 'De ingang voor buitenlanders is nu daar', legt Sirvanli uit, wijzend naar de zijkant van de Hagia Sophi





