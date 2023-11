TMZ: eerste resultaten autopsie Perry wijzen niet op overdosis

Perry, die jarenlang worstelde met een drugs- en alcoholverslaving, werd zaterdag levenloos aangetroffen in zijn jacuzzi in de tuin van zijn huis in Los Angeles. Hoewel de doodsoorzaak nog onbekend is, liet de politie al wel weten dat er geen aanwijzingen zijn van een misdrijf.Dave is in 'B&B Vol Liefde' voor Denise bereid om huis en haard achter te laten en naar Spanje te verhuizen.

Molly Hurwitz, de ex-verloofde van de overleden Friends-acteur Matthew Perry, heeft zich voor het eerst uitgelaten over zijn dood. Hurwitz schrijft in een bericht op Instagram 'opluchting' te voelen, omdat Perry nu 'vrede' heeft. Perry en Hurwitz hadden van 2018 tot 2021 een relatie.

Charlie Puth heeft tijdens een van zijn shows een eerbetoon gebracht aan acteur Matthew Perry. De 31-jarige Amerikaanse zanger en pianist vertolkte zondag tijdens zijn show in Melbourne (Australië) het themalied I'll Be There For You van de serie Friends, waarin Perry de rol van Chandler Bing op zich nam.

Sarah Ferguson heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur Matthew Perry, bekend van zijn rol als Chandler Bing in de serie Friends. Ze noemt zijn vroege dood op Instagram 'een tragedie'.

Kijkers die in de Verenigde Staten de afleveringen van Friends willen terugkijken op HBO Max, krijgen eerst een eerbetoon aan de zaterdag overleden Matthew Perry te zien. Een foto van de acteur verschijnt in beeld met daarbij de tekst 'In memory of Matthew Perry, 1969-2023', melden Amerikaanse media.

Er wordt massaal gereageerd in zowel binnen- als buitenland op de dood van Matthew Perry. De acteur die we voornamelijk kennen als Chandler Bing uit de comedyserie Friends overleed dit weekend op 54-jarige leeftijd. Fans en ook veel sterren zijn in diepe rouw.

